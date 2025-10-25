edición general
Así cambiará España en 2026 si se elimina el cambio de hora: amaneceres a las 5:30, cenas a las 18:00 y jornada continua

Aunque conservar el horario de verano es la opción más popular, el de invierno se ajusta mejor a los ciclos circadianos según médicos y científicos. Más información: Roberto Brasero, meteorólogo, alto y claro sobre mantener el horario de verano: "En Galicia no se haría de día hasta las 10"

juvenal #10 juvenal
El titular es una chorrada. Se se mantiene todo el año el horario de invierno se seguirá cenando en invierno a la misma hora que se cena ahora en inverno.
3 K 54
plutanasio #1 plutanasio
Yo el cambio de hora no lo veo mal, dicen que el cuerpo sufre pero ni yo ni nadie de mis conocidos se ha quejado nunca por eso. Lo que sí que haría es pasarnos al huso horario de Canarias/Portugal.
1 K 33
#5 doppel *
#1 fijate que eso sí está en la mano de pedro, y que además lo impuso el mismísimo Franco, pero de esto no se habla...



Tócate las pelotas
0 K 20
#11 kobofen
#1 Esa sería la peor decisión posible. Pierdes las ventajas de estar a la misma hora que todo el mundo en Europa.
1 K 13
Atusateelpelo #16 Atusateelpelo
"La comunidad más damnificada sería Baleares, con días antes de las 5.30h en verano y noches a las 17.30h en verano."

Mentira, en Agosto en Palma anochece sobre las 21 horas.
1 K 30
Olepoint #8 Olepoint *
He estado 5 años viviendo en una furgoneta camperizada en mitad de la naturaleza rigiéndome por el horario natural de la luz solar, una gozada. Lo mismo el problema es la "realidad" subjetiva comunitaria que tenemos sobre lo que es "normal" y lo que no. ¿ Una prueba ? Preguntadle a cualquiera que te hable sobre él, pero con una condición, no puede decirte nada sobre su trabajo/profesión.. Suelen ser conversaciones muy cortas.
1 K 27
#7 kobofen
Pero qué más da que el reloj marque una hora o marque otra. Tú te montas tu horario.
1 K 27
rnd #15 rnd *
#7 ojalá fuera así, pero no puedes cambiar el horario de trabajos, centros de estudio, centros de salud, comercios....
La única forma de cambiarlos todos de golpe es cambiando la hora.
0 K 6
#2 doppel
Mucho debatir para acabar igual que siempre, no haciendo nada
1 K 26
Yuiop #17 Yuiop
#2 Cierto, debate bianual, cada vez que se acerca la fecha de los dos cambios de horas, luego a seguir como si nada.
0 K 6
Kasterot #9 Kasterot
Ahora que estoy en Sudamérica es increíble como sincroniza el cuerpo al sol.
Aquí amanece a las seis y hay 12 horas de luz.

Te despiertas con el sol y para las 10 de la noche ya te vas a dormir con ganas
1 K 22
mmlv #4 mmlv *
En caso de mantener el horario de verano, en los meses de invierno, como no cesamos de escuchar, en A Coruña no amanecería hasta las 10 de la mañana.

Lo que se está hablando es de mantener el horario de invierno. El titular es un despropósito sensacionslista, nada extraño viviendo de quien viene, les ha faltado meter a Perro Sanxe para rematarlo
0 K 19
#12 Suleiman
#4 Es el español,no pidas periodismo.
0 K 13
#14 doppel *
#4 el titular se refiere al horario de invierno
0 K 20
Imag0 #3 Imag0
Nos volveremos franceses?
0 K 12
ElBeaver #13 ElBeaver
La jornada continua obligatoria representa, sin duda, el cambio más significativo. Aquellos que deseen ampliar su horario de apertura deberán contratar más personal. Nadie debería tener que ir y volver del trabajo más de una vez en un periodo de 24 horas.
0 K 7
rnd #6 rnd
¿Dónde hay que firmar?
0 K 6

