Así cambiará España en 2026 si se elimina el cambio de hora: amaneceres a las 5:30, cenas a las 18:00 y jornada continua

Aunque conservar el horario de verano es la opción más popular, el de invierno se ajusta mejor a los ciclos circadianos según médicos y científicos. Más información: Roberto Brasero, meteorólogo, alto y claro sobre mantener el horario de verano: "En Galicia no se haría de día hasta las 10"
Tócate las pelotas
Mentira, en Agosto en Palma anochece sobre las 21 horas.
La única forma de cambiarlos todos de golpe es cambiando la hora.
Aquí amanece a las seis y hay 12 horas de luz.
Te despiertas con el sol y para las 10 de la noche ya te vas a dormir con ganas
Lo que se está hablando es de mantener el horario de invierno. El titular es un despropósito sensacionslista, nada extraño viviendo de quien viene, les ha faltado meter a Perro Sanxe para rematarlo