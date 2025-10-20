Un asesor de Vox en Aragón difunde mensajes fascistas y racistas en sus redes sociales

Marcos Francoy, apoyo del grupo parlamentario de la ultraderecha en las Cortes de Aragón y responsable de Organización de Vox en Huesca, comparte de manera constante en X (antes Twitter) publicaciones contra la inmigración, vídeos con simbología nazi y retratos de José Antonio Primo de Rivera u Onésimo Redondo, entre otros. Marcos Francoy, asesor del Grupo Parlamentario de Vox en las Cortes de Aragón y vocal y responsable de Organización de Vox en Huesca, comparte de manera habitual mensajes con contenido fascista y racista en sus redes sociale
| etiquetas: asesor , vox , aragon , fascistas , mensajes , racistas
Aunque la inmensa mayoría de la gente ni sabe quién fue Onésimo Redondo es ya una apología tan abierta del ideario fascista que acojona. Y, oye, tercera fuerza política.
Por ejemplo, en uno de los vídeos más compartidos de Francoy se ve a un oficial nazi pintando una estrella de David en el escaparate de un negocio. Los discursos judeófobos son habituales en los posts de Francoy que contesta constantemente con "fuera" a publicaciones sobre inmigración.