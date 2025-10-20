Un asesor de Vox en Aragón difunde mensajes fascistas y racistas en sus redes sociales

Marcos Francoy, apoyo del grupo parlamentario de la ultraderecha en las Cortes de Aragón y responsable de Organización de Vox en Huesca, comparte de manera constante en X (antes Twitter) publicaciones contra la inmigración, vídeos con simbología nazi y retratos de José Antonio Primo de Rivera u Onésimo Redondo, entre otros. Marcos Francoy, asesor del Grupo Parlamentario de Vox en las Cortes de Aragón y vocal y responsable de Organización de Vox en Huesca, comparte de manera habitual mensajes con contenido fascista y racista en sus redes sociale