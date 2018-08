Con el asesino o con las víctimas  

"Al lado de la tumba de Thierry había un asesinado por ETA, lo que hizo el PP fue pedir que al lado de la victima de ETA no hubiese una tumba de un etarra con un lugar prominente, en la tumba de la victima de eta no ponía en su lapida que era un asesinado por ETA, pero en la tumba de Thierry ponía que era de ETA. Creo que es fácilmente comprensible por todos que la tumba de un asesinado por ETA no esté oculta y preeminente la de un etarra. A la derecha le cuesta comprender que las victimas de Franco no estén escondidas y en lo alto su asesino.