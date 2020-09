Un asesino en serie llamado SARS-CoV-2 [Opinión]

Si alguien se pregunta aún por qué no se debe dejar circular el coronavirus y priorizar la economía como defiende Isabel Díaz Ayuso para la Comunidad de Madrid, los analistas de datos de la Universidad Johns Hopkins de Baltimore (EE.UU.) ofrecen hoy una respuesta: un millón de muertes. Este millón, todo el mundo lo sabe, no es la cifra real. Son solo las muertes que se han podido contar. Las que no se han contado representan probablemente otro millón, según un análisis que ha realizado la revista The Economist.