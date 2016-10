2 meneos 1 clics

Carla Vallejo, magistrada del Juzgado de Instrucción nº8 de las Palmas de Gran Canaria, sostiene que "no podemos repetir a las mujeres que denuncien si no las protegemos". Afirma que en el tipo de juzgado al que pertenece la jueza del caso, que había denegado protección a la víctima, "no se puede atender la violencia adecuadamente debido a la sobrecarga.