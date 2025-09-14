edición general
8 meneos
38 clics
Este envío tiene varios votos negativos. Asegúrate antes de menear
El asesinato de Charlie Kirk recuerda a Occidente que quienes crecieron adoctrinados en el ‘wokismo’ no harán una retirada civilizada

El asesinato de Charlie Kirk recuerda a Occidente que quienes crecieron adoctrinados en el ‘wokismo’ no harán una retirada civilizada

·¿La izquierda identitaria avanza o retrocede? Si el wokismo está en decadencia, ¿por qué sus adeptos se están volviendo cada vez más violentos? Mucho se ha hablado de la caída en desgracia del wokismo, y en muchos aspectos parece que el hartazgo del mundo hacia esta ideología desquiciada ha alcanzado un punto de inflexión. Pero en el ciclo poswoke la energía antioccidental persiste, porque el declive de algunas de sus causas no significa el colapso de la cosmovisión subyacente.

| etiquetas: woke , charlie kirk , extrema derecha , trump
6 2 10 K -1 actualidad
11 comentarios
6 2 10 K -1 actualidad
Comentarios destacados:    
meroespectador #5 meroespectador *
No así cómo el cosió a martillazos la cabeza del marido de Nacy Pelosi o los lesgisladores demócratas de Minnesota que murieron cosidos a balazos en sus casas, eso no dice nada.
5 K 68
shake-it #1 shake-it
#0 No lo has mandado a Humor? Qué decepción...:shit:
3 K 47
angelitoMagno #2 angelitoMagno
Hoy en día, el wokismo no es mas que una etiqueta de la que abusan los ultra conservadores para desacreditar todo lo que vaya en contra de sus posturas.
2 K 28
DayOfTheTentacle #8 DayOfTheTentacle
#2 Al revés se usa "fascista" para desacreditar todo lo que vaya en contra de sus posturas.
0 K 7
#4 kaos_subversivo
#0 ya echaba de menos mierda de la buena! :hug:
2 K 26
#10 Toponotomalasuerte
woke y wokismo es un detector de subnormales. Cuando un imbécil dice que eres güoke se está autocalificando de subnormal.
1 K 22
capitan__nemo #11 capitan__nemo *
Todo lo que no me gusta es woke para vox (gaceta.es es vox)

Las renovables son woke.
Estar en contra de un genocidio es woke.
Estar en contra del libertinaje para la venta de armas a cualquiera es woke (Como las que tenia Tyler Robinson y otros muchos de tiroteos masivos y tiroteos no masivos).
No ser un traidor a tu pais como es vox es woke.
No ser nazi y extrema derecha es woke.
La jornada de 37,5 horas/sem es woke y por eso vox(junto con pp y junts) vota en contra.  media
0 K 18
#3 PerritaPiloto
En realidad el asalto al Capitolio nos habla de como se hace una retirada. Ah, espera, que Trump no cedió el poder.
1 K 16
Brill #7 Brill
Cinismo nivel Dios.
0 K 10
#6 trasparente
Mierda de la mejor para un lunes tonto {0x1f618}
0 K 7
azathothruna #9 azathothruna
Los fascistas son los barbaros para empezar
Los woke son solo gatos salvajes
0 K 6

menéame