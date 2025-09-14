El asesinato de Charlie Kirk recuerda a Occidente que quienes crecieron adoctrinados en el ‘wokismo’ no harán una retirada civilizada

·¿La izquierda identitaria avanza o retrocede? Si el wokismo está en decadencia, ¿por qué sus adeptos se están volviendo cada vez más violentos? Mucho se ha hablado de la caída en desgracia del wokismo, y en muchos aspectos parece que el hartazgo del mundo hacia esta ideología desquiciada ha alcanzado un punto de inflexión. Pero en el ciclo poswoke la energía antioccidental persiste, porque el declive de algunas de sus causas no significa el colapso de la cosmovisión subyacente.
Las renovables son woke.
Estar en contra de un genocidio es woke.
Estar en contra del libertinaje para la venta de armas a cualquiera es woke (Como las que tenia Tyler Robinson y otros muchos de tiroteos masivos y tiroteos no masivos).
No ser un traidor a tu pais como es vox es woke.
No ser nazi y extrema derecha es woke.
La jornada de 37,5 horas/sem es woke y por eso vox(junto con pp y junts) vota en contra.
Los woke son solo gatos salvajes