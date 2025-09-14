El asesinato de Charlie Kirk recuerda a Occidente que quienes crecieron adoctrinados en el ‘wokismo’ no harán una retirada civilizada

·¿La izquierda identitaria avanza o retrocede? Si el wokismo está en decadencia, ¿por qué sus adeptos se están volviendo cada vez más violentos? Mucho se ha hablado de la caída en desgracia del wokismo, y en muchos aspectos parece que el hartazgo del mundo hacia esta ideología desquiciada ha alcanzado un punto de inflexión. Pero en el ciclo poswoke la energía antioccidental persiste, porque el declive de algunas de sus causas no significa el colapso de la cosmovisión subyacente.