Asesinaron en Boston a Nuno Loureiro, director de un laboratorio clave de fusión nuclear del MIT

Un profesor del MIT y una de las figuras más reconocidas de la investigación en física de plasmas y fusión nuclear ha muerto tras ser tiroteado frente a su domicilio en el área metropolitana de Boston. Nuno F. Gomes Loureiro, de 47 años, ciudadano portugués y director de uno de los principales laboratorios científicos del MIT, falleció este martes por la mañana a consecuencia de las heridas sufridas la noche anterior en Brookline, según confirmaron la policía local, la universidad y el Ministerio de Asuntos Exteriores de Portugal.