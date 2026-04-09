Asesinada una niña palestina de 9 años por disparos israelíes contra una tienda que hacía las veces de escuela en Gaza (EN)

Una niña palestina de 9 años murió después de que las fuerzas israelíes le dispararan mientras asistía a clases en una tienda de campaña instalada para la educación en la escuela Abu Ubayda bin Jarrah en el norte de Gaza Informa Anadolu.
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Web de UNICEF :
"64.000 niños y bebés :
En los dos últimos años se ha confirmado la muerte o la mutilación de 64.000 niños y niñas en toda la Franja de Gaza, entre ellos al menos 1.000 bebés".
Según los que justifican a los sionistas, Israel tiene "derecho a defenderse".
¿ Defenderse de 64.000 niños y bebes ?,
¿ defenderse de decenas de miles de ancianos y mujeres, defenderse de decenas de miles de civiles ?.
A cometer cien mil asesinatos le llaman "defensa".
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