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Asesinada una niña palestina de 9 años por disparos israelíes contra una tienda que hacía las veces de escuela en Gaza (EN)

Asesinada una niña palestina de 9 años por disparos israelíes contra una tienda que hacía las veces de escuela en Gaza (EN)

Una niña palestina de 9 años murió después de que las fuerzas israelíes le dispararan mientras asistía a clases en una tienda de campaña instalada para la educación en la escuela Abu Ubayda bin Jarrah en el norte de Gaza Informa Anadolu.

| etiquetas: sionismo , israel , genocidio , gaza
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10 comentarios
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LisaPotter #2 LisaPotter
¡Miserables!
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MiguelDeUnamano #4 MiguelDeUnamano
#2 Ellos y quienes les respaldan.
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#5 veratus_62d669b4227f8
#4 Ellos, quienes les respaldan y quienes callan.
3 K 41
#7 unocualquierax *
#1 #4 #5
Web de UNICEF :
"64.000 niños y bebés :
En los dos últimos años se ha confirmado la muerte o la mutilación de 64.000 niños y niñas en toda la Franja de Gaza, entre ellos al menos 1.000 bebés".

Según los que justifican a los sionistas, Israel tiene "derecho a defenderse".
¿ Defenderse de 64.000 niños y bebes ?,
¿ defenderse de decenas de miles de ancianos y mujeres, defenderse de decenas de miles de civiles ?.
A cometer cien mil asesinatos le llaman "defensa".
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#6 Poligrafo
A que espera la UE a poner sanciones a Israel???
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Dene #8 Dene
#6 A que espera la UE para incluir al ejercito israelí en su famoso "listado de organizaciones terroristas"??
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#9 Poligrafo
#8 el nivel de hipocresia se sale de las tablas...
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kosako #3 kosako
Pedazo de hijos de puta. Con que cara luego se quejan de nada que les hagan...
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Nube_Gris #10 Nube_Gris
Tranquilos, que seguro que Pilar Rahola nos da otra interpretación/matiz/excusa asquerosa para seguir comiendo a costa de los seguidores de {0x1f511}
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menéame