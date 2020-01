La Asamblea de Madrid cancela la charla contra la violencia machista

La Asamblea de Madrid cancela una charla de la activista Pamela Palenciano contra la violencia de género. La presidencia de la institución, ostentada por Ciudadanos, ha comunicado a Unidas Podemos, grupo que invitó a Palenciano, que no podrá participar en las jornadas previstas en la Asamblea porque no están permitidas "las representaciones teatrales" en este espacio y porque la solicitud para disponer de la sala no se corresponde con lo que se quiere hacer.