La Asamblea General de la ONU vota a favor de un futuro Estado palestino pero sin Hamás [ENG]

La Asamblea General de la ONU adoptó antes de la cumbre de Nueva York del 22 de septiembre una resolución franco-saudí que traza la hoja de ruta hacia un Estado palestino que excluya a Hamás del gobierno. La resolución recibió 142 votos a favor, 12 abstenciones y 10 en contra, incluidos los de Estados Unidos, Israel, Argentina , Hungría, Micronesia, Nauru, Palau, Papua Nueva Guinea, Paraguay y Tonga. La resolución fue apoyada por todos los estados árabes del Golfo.