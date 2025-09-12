edición general
2 meneos
3 clics

La Asamblea General de la ONU vota a favor de un futuro Estado palestino pero sin Hamás [ENG]

La Asamblea General de la ONU adoptó antes de la cumbre de Nueva York del 22 de septiembre una resolución franco-saudí que traza la hoja de ruta hacia un Estado palestino que excluya a Hamás del gobierno. La resolución recibió 142 votos a favor, 12 abstenciones y 10 en contra, incluidos los de Estados Unidos, Israel, Argentina , Hungría, Micronesia, Nauru, Palau, Papua Nueva Guinea, Paraguay y Tonga. La resolución fue apoyada por todos los estados árabes del Golfo.

| etiquetas: onu , asamblea general , estado palestino
1 1 0 K 18 actualidad
4 comentarios
1 1 0 K 18 actualidad
alfon_sico #1 alfon_sico
Irrelevante, en unos meses no quedarán palestinos que reconocer ni territorio que defender
1 K 21
makinavaja #4 makinavaja
Israel va ha hacer a esta resolución el mismo caso que a todas las anteriores que lleva promulgando la ONU desde la existencia de Israel...... ninguno.
0 K 12
#2 kaos_subversivo
Que pinta Paraguay en esa lista?
0 K 11

menéame