El asalto al Área 51 acaba en fracaso y con cinco detenidos, uno de ellos por orinar en la verja

Finalmente no hubo asalto. La convocatoria para asaltar la famosa y misteriosa Área 51 y liberar a supuestamente los alienígenas que, según los organizadores del evento, el Gobierno de EEUU mantiene allí presos, acabó en fracaso. Algunas decenas de personas, y no los 2 millones que se esperaban, se congregaron este viernes cerca de la secreta base militar de Estados Unidos. No hubo, por tanto, ni asalto masivo ni crisis de seguridad pública como auguraban algunos. Sólo hubo 5 detenidos y uno de ellos por orinar en la verja.