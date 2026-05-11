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Los/as Trabajadores/as a Jornada Parcial de Correos trasladan a la Ministra de Trabajo la “grave precariedad estructural” que sufren miles de empleados/as de la empresa pública

Los/as Trabajadores/as a Jornada Parcial de Correos trasladan a la Ministra de Trabajo la “grave precariedad estructural” que sufren miles de empleados/as de la empresa pública

La Plataforma de Trabajadores/as a Jornada Parcial de Correos (por la conversión de las jornadas parciales en completas) ha remitido una carta a la Ministra de Trabajo y Economía Social, Dña. Yolanda Díaz, denunciando la situación de precariedad laboral que afecta a miles de trabajadores y trabajadoras de Correos. La plataforma reclama la eliminación progresiva y definitiva de las jornadas parciales en la empresa pública y denuncia que el actual sistema para acceder a jornadas completas es “lento, insuficiente y desesperante”.

| etiquetas: correos , yolanda díaz , ministerio de trabajo , precariedad , trabajador
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3 comentarios
8 2 1 K 98 actualidad
#2 soberao *
La precarización de los trabajadores en correos y del servicio que presta la empresa pública es algo que está pasando en toda Europa a posta, con la intención de privatizar estos servicios. Luego tendremos a trabajadores como los que reparten comida haciendo el reparto de correos sin ser parte de la plantilla y cobrando el mínimo.
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cenutrios_unidos #3 cenutrios_unidos
¿Y les? Votada errónea.
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Skiner #1 Skiner
Pues se pueden sentir afortunados esos trabajadores que han conseguido formar parte de la plantilla de Correos.
Es casi imposible conseguir trabajar en esa empresa actualmente.
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menéame