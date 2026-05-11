Los/as Trabajadores/as a Jornada Parcial de Correos trasladan a la Ministra de Trabajo la “grave precariedad estructural” que sufren miles de empleados/as de la empresa pública

La Plataforma de Trabajadores/as a Jornada Parcial de Correos (por la conversión de las jornadas parciales en completas) ha remitido una carta a la Ministra de Trabajo y Economía Social, Dña. Yolanda Díaz, denunciando la situación de precariedad laboral que afecta a miles de trabajadores y trabajadoras de Correos. La plataforma reclama la eliminación progresiva y definitiva de las jornadas parciales en la empresa pública y denuncia que el actual sistema para acceder a jornadas completas es “lento, insuficiente y desesperante”.