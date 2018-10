El arzobispo de Madrid no quiere a Franco en la Almudena y anima a buscar otra solución

El cardenal Carlos Osoro, arzobispo de Madrid, no quiere que los restos de Francisco Franco reposen en la catedral de la Almudena, en pleno centro de la capital y al lado del Palacio Real. Fuentes próximas al prelado explican que la idea le disgusta, pero que por otra parte cree que no puede negarse tras consultar las normas eclesiásticas y a sus canónigos. "No quiere que acabe allí, porque eso atraería la polémica, las manifestaciones y los acérrimos a un lugar de culto como la catedral de la Almudena".