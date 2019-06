Artur Mas, inhabilitado para ejercer cualquier cargo público hasta febrero del próximo año, ha reaparecido de detrás de las bambalinas y ha tomado las riendas de la negociación para reorganizar el futuro del espacio neoconvergente. Incluso se ha abierto a ser, de nuevo, candidato a la presidencia de la Generalitat. "No me he cerrado nunca con un no rotundo,