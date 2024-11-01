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Zoonosis de alto impacto: científicos alertan de una "brecha sanitaria" internacional tras el brote de hantavirus en el MV Hondius
Investigadores alemanes advierten de que los cruceros de expedición dificultan la detección y control de enfermedades zoonóticas capaces de provocar crisis sanitarias internacionales
www.ijidonline.com/article/S1201-9712(26)00413-3/pdf
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jonolulu
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#1
ya no lo es.
He dejado el enlace a la fuente del articulo
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#3
mariopg
lo de los cruceros es algo enfermizo a todos los niveles
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