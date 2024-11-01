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Zoonosis de alto impacto: científicos alertan de una "brecha sanitaria" internacional tras el brote de hantavirus en el MV Hondius

Zoonosis de alto impacto: científicos alertan de una "brecha sanitaria" internacional tras el brote de hantavirus en el MV Hondius  

Investigadores alemanes advierten de que los cruceros de expedición dificultan la detección y control de enfermedades zoonóticas capaces de provocar crisis sanitarias internacionales

www.ijidonline.com/article/S1201-9712(26)00413-3/pdf

| etiquetas: hantavirus , hondious , paper
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3 comentarios
3 1 0 K 30 ciencia
jonolulu #1 jonolulu
#0 Microblogging
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Format_C #2 Format_C
#1 ya no lo es.

He dejado el enlace a la fuente del articulo
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#3 mariopg
lo de los cruceros es algo enfermizo a todos los niveles
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menéame