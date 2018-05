El artículo científico más citado en la wikipedia

La fuente más citada en la wikipedia es un artículo científico. Citado 2 830 341 veces, sus tres autores, que lo publicaron en una revista de acceso abierto (open access) llamada Hydrology and Earth System Sciences, no se han enterado hasta hace unas semanas. Citado 2486 veces según el Web of Science de Thomson-Reuters y 4865 veces según Google Scholar, su artículo actualiza la aplicación de la clasificación de climas de Köppen-Geiger a los diferentes países de la Tierra. Las dos siguientes fuentes más citadas también son artículos científicos.