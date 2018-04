El arte de la prohibición [Opinión]

Durante los últimos 20 años nos han vendido el diésel y hemos (han) comprado lo que nos han dicho. Ahora toca renovar el parque automovilístico y coincide con una época en la que no hay una economía tan boyante: ¿cómo hacemos para forzar al mercado a cambiar de coche?, la gente estira el uso de sus vehículos durante 20 años, ¡es intolerable!. Vivimos en un país con 6.000 ayuntamientos y, alucinante, no todos tienen metro, tren de cercanías, Uber o bicis eléctricas para alquilar. Que no se prohíba, sancione y ahogue al ciudadano.