Cuando Marlon Brando pasó rugiendo por la ciudad en su motocicleta en The Wild One, popularizó la cazadora negra de cuero como símbolo de la moda rebelde. Los motociclistas habían usado las chaquetas de cuero como protección, pero éstas fueron rápidamente adoptadas por los músicos de rock (desde Eddie Cochran, Gene Vincent o The Beatles, hasta Elvis) como una reafirmación de su estatus de outsider.