El arte callejero de Melbourne me cautivó. No soy de las que se vuelven loca con las pinturas (aunque tengo que reconocer que me encantan los cuadros de Dalí) y aunque las esculturas me gustan, puedo vivir sin ellas. Pero hay una clase de arte que me encanta y a la que no puedo resistirme: el arte callejero. Melbourne tiene un rinconcito en el que todo está permitido y los artistas son libres de inmortalizar su obra en algunas de las paredes de estos callejones.