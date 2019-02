Arrimadas no ve un golpe de Estado en Venezuela, pero sí un "intento fallido" en Catalunya

Inés Arrimadas e Irene Montero han mantenido un intenso cara a cara en Salvados en el que han mostrado sus discrepancias sobre la maternidad subrogada, la plurinacionalidad de España, el feminismo, la regulación del alquiler, la subida del salario mínimo y la situación en Venezuela. Mientras que Arrimadas ha defendido que en Cataluña hubo "un intento de golpe de Estado que por suerte no se dio", Montero ha defendido que "no hubo un golpe de Estado, hay un problema político".Arrimadas no considera que haya habido un golpe de Estado en Venezuela.