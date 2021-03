Arrimadas insiste en que la moción en Madrid no estaba en sus planes: "Aguado no es presidente...

...porque no quiere". La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha defendido que si el exvicepresidente madrileño Ignacio Aguado no es presidente de la Comunidad de Madrid es “porque no ha querido” y “porque su ética se lo ha impedido”, porque “podía haber presentado una moción de censura en cualquier momento y el PSOE le hace presidente” en ese caso. Pero ha insistido en que el partido solo ha tenido intención de presentar una moción de censura en Murcia y no en Madrid