2
meneos
16
clics
Arrestos de cubanos por llevarse comida caída de un camión: el castigo como respuesta al hambre
El experto legal de DIARIO DE CUBA Edel González Jiménez ofrece valoraciones que podrían ser tomadas en cuenta en la defensa de los detenidos.
|
etiquetas
:
cuba
,
hambre
,
represión
,
dictadura
1
1
2
K
-3
politica
11 comentarios
1
1
2
K
-3
politica
relacionadas
#4
Shuquel
#2
Por unas chistorras está uno en la cárcel
0
K
10
#6
Macnulti_reencarnado
#4
y otros dos a punto. Que seguramente serán más.
0
K
7
#5
arturios
#2
No, pero te pueden arrestar para identificarte y sancionarte.
A ver, pasan hambre pero han robado, eso sigue siendo delito en todo el mundo, salvo que no pases hambre y robes cientos de millones, que entonces te hacen presidente de algo
0
K
10
#7
Macnulti_reencarnado
#5
los dirigentes de la dictadura no pasan hambre, tranquilo.
0
K
7
#8
arturios
#7
Por supuesto que no, pero ¿tiene eso algo que ver con mi comentario o la noticia?
0
K
10
#10
Macnulti_reencarnado
#8
por supuesto. El hambre es muy mala.
0
K
7
#3
FueraSionistasdeMeneame
De esta misma semana
www.jaenhoy.es/jaen/pillan-robando-ropa-marca-camion-autovia-a-44-meng
En España vamos necesitados de ropa, no?
0
K
10
#9
Macnulti_reencarnado
#3
están en la cárcel?
0
K
7
#11
The_real_deal
En Mexico tambien hay accidentes-saqueos
www.nmas.com.mx/estado-de-mexico/rapina-de-cervezas-en-viernes-aprovec
incluso de gasolina cuando los huachicoleros dejan un hoyo en la pipa
0
K
8
#1
CharlesBrowson
Por mucho que detestemos el régimen infame cubano...es lo normal, como si aquí en España pasa lo mismo y los pícaros de siempre aprovechan para hurtar lo que no es suyo
0
K
8
#2
Macnulti_reencarnado
#1
aquí te meten en la cárcel por llevarte una caja de pollos que se caigan de un camión?
0
K
7
Ver toda la conversación (
11
comentarios)
