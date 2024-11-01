edición general
Arrestos de cubanos por llevarse comida caída de un camión: el castigo como respuesta al hambre

El experto legal de DIARIO DE CUBA Edel González Jiménez ofrece valoraciones que podrían ser tomadas en cuenta en la defensa de los detenidos.

Shuquel #4 Shuquel
#2 Por unas chistorras está uno en la cárcel :-D
Macnulti_reencarnado #6 Macnulti_reencarnado
#4 y otros dos a punto. Que seguramente serán más.
arturios #5 arturios
#2 No, pero te pueden arrestar para identificarte y sancionarte.

A ver, pasan hambre pero han robado, eso sigue siendo delito en todo el mundo, salvo que no pases hambre y robes cientos de millones, que entonces te hacen presidente de algo :troll:
Macnulti_reencarnado #7 Macnulti_reencarnado
#5 los dirigentes de la dictadura no pasan hambre, tranquilo.
arturios #8 arturios
#7 Por supuesto que no, pero ¿tiene eso algo que ver con mi comentario o la noticia? ?(
Macnulti_reencarnado #10 Macnulti_reencarnado
#8 por supuesto. El hambre es muy mala.
FueraSionistasdeMeneame #3 FueraSionistasdeMeneame
De esta misma semana
www.jaenhoy.es/jaen/pillan-robando-ropa-marca-camion-autovia-a-44-meng
En España vamos necesitados de ropa, no?
Macnulti_reencarnado #9 Macnulti_reencarnado
#3 están en la cárcel?
The_real_deal #11 The_real_deal
En Mexico tambien hay accidentes-saqueos
www.nmas.com.mx/estado-de-mexico/rapina-de-cervezas-en-viernes-aprovec

incluso de gasolina cuando los huachicoleros dejan un hoyo en la pipa
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
Por mucho que detestemos el régimen infame cubano...es lo normal, como si aquí en España pasa lo mismo y los pícaros de siempre aprovechan para hurtar lo que no es suyo
Macnulti_reencarnado #2 Macnulti_reencarnado
#1 aquí te meten en la cárcel por llevarte una caja de pollos que se caigan de un camión?
