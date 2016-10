Arreglar la Internet de las Cosas no es fácil (eng)

9 meneos 51 clics

No podemos arreglar fácilmente los dispositivos que ya están comprometidos, no podemos detener la venta los dispositivos inseguros y no podemos evitar futuros riesgos de seguridad. La única solución que veo que podría funcionar es requerir a los ISP que corten la conexión a los usuarios con aparatos afectados. Pero la dura realidad es que esto es la punta del iceberg, y las cosas se van a poner mucho peor antes de que consigan mejor.