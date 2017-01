«Arranos» y banderolas de presos podrán exhibirse

Un juzgado de Iruñea sentencia que dicha simbología es legal y que no puede prohibirse en los estadios Una sentencia del Juzgado número 3 de Iruñea, de carácter firme al no haber presentado recurso de apelación el Ministerio del Interior español, admite que en los recintos deportivos podrán usarse y exhibirse arrano beltzas y banderolas que reclaman el acercamiento de los presos políticos vascos, por ser una simbología «que no incita a la violencia» y que suele exponerse «en la vía pública, sin incurrir en delito