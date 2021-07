Arranca la subasta millonaria del 5G que ganarán los que no se presentan

La subasta de las concesiones de la banda de frecuencias del 5G, la nueva generación de telefonía móvil llamada a revolucionar no solo las telecomunicaciones sino la industria del futuro, ya tiene ganadores tres días antes de que comience. Y curiosamente, son dos compañías que han decidido no presentarse a la puja organizada por el Gobierno al considerar que las condiciones de la subasta, que parte con un precio de salida de casi 1.000 millones de euros, no son justas. Se trata de MásMóvil y Digi que, pese a no participar en el concurso, se han