El arqueólogo que no cambió la historia: Ranuccio Bianchi Bandinelli

Con ese titular un tanto sensacionalista abrimos, de manera obligada, esta entrada. ¿Por qué obligada? Bueno, porque es la manera en la que abrieron en 2016 decenas de periódicos italianos, cuando no con otros titulares como "El hombre que no mató a Hitler y Mussolini". ¿por qué le ha caído a Bandinelli la cruz de no haber matado a esos dos dictadores? Pues bien, este arqueólogo estaba tan tranquilo en su casa cuando recibió un telegrama que le citaba en Roma de manera inmediata. ¿Su pecado? Saber alemán.