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Arnold Schwarzenegger sobre la importancia del huevo para el músculo: "Hasta 10 y 15 diarios y 4 ó 5 enteros cada mañana"

Vince Gironda, culturista y conocido como 'el gurú del hierro', solía decir que comer 36 huevos a la semana era igual de efectivo que inyectarse Dianabol, un esteroide, cuando el objetivo es ganar músculo magro. Y aunque era una exageración, porque los atajos de los anabolizantes no son alcanzables por ningún tipo de entrenamiento y alimento, lo cierto es que los culturistas siempre han comido muchísimos huevos al día. Y, en el caso de Arnold Schwarzenegger, 7 veces campeón de Miste Olympia, era un básico en su alimentación diaria.

| etiquetas: schwarzenegger , arnoldo , huevo , alimentación , culturismo
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11 comentarios
2 1 2 K 17 actualidad
Catavenenos #4 Catavenenos
Un culturista setentero del nivel de Chuarchi probablemente sea el peor consejero nutricional que cabe imaginar. Esos músculos no los construyó comiendo filetes
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azathothruna #9 azathothruna
#4 Y recuerda.
Es un republicano que entro ilegalmente a gringolandia, pero ahora apoya medidas duras contra la migracion :shit:
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#1 pcmaster
¡Viva el colesterol!
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estemenda #5 estemenda
#1 Son las grasas saturadas las que aumentan los niveles de colesterol, los huevos no.
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obmultimedia #11 obmultimedia
#5 y si dan en la barbilla, mejor que mejor.
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azathothruna #6 azathothruna
No vale ni como governator, y va dando consejos nutricionales.
Ademas es un INMIGRANTE ILEGAL.
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taSanás #7 taSanás
#6 entonces ser inmigrante ilegal es malo? o solo si nos cae mal?
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azathothruna #8 azathothruna
#7 Preguntale al governator senil
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MoñecoTeDrapo #2 MoñecoTeDrapo
Importa un huevo
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Elbaronrojo #10 Elbaronrojo
Le han comido la cabeza los del consejo del huevo.
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#3 Tronchador.
Pero no de los de chupar, gorrinos.
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menéame