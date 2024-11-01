Arnold Schwarzenegger sobre la importancia del huevo para el músculo: "Hasta 10 y 15 diarios y 4 ó 5 enteros cada mañana"

Vince Gironda, culturista y conocido como 'el gurú del hierro', solía decir que comer 36 huevos a la semana era igual de efectivo que inyectarse Dianabol, un esteroide, cuando el objetivo es ganar músculo magro. Y aunque era una exageración, porque los atajos de los anabolizantes no son alcanzables por ningún tipo de entrenamiento y alimento, lo cierto es que los culturistas siempre han comido muchísimos huevos al día. Y, en el caso de Arnold Schwarzenegger, 7 veces campeón de Miste Olympia, era un básico en su alimentación diaria.