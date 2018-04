Según Manuel Delgado-Baquerizo, autor principal del del artículo “A global atlas of the dominant bacteria found in soil” publicado en la prestigiosa revista Science, la comunidad de bacterias de los suelos mundiales parece estar dominado por unas pocas: la Aristocracia Bacteriana. El equipo analizó numerosas muestras de suelo de distintas regiones del mundo (6 continentes), determinando la diversidad y biomasa bacteriana de 237 ecosistemas diferentes. Relacionada: menea.me/1pmhh