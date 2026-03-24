Argentina recuerda el doloroso legado de la dictadura, que Milei busca revisar

En Argentina, el 24 de marzo es fecha de duelo, marchas y disputas políticas. A 50 años del golpe de Estado, miles de personas vuelven este martes a las calles para recordar a las víctimas de una dictadura que el gobierno del ultraderechista Javier Milei busca revisar. Los organismos de derechos humanos cifran en 30.000 el total de desaparecidos durante la dictadura.Cincuenta años después, 1.208 personas fueron condenadas en más de 350 juicios, pero más de 300 causas siguen abiertas.