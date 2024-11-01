Argentina: La pobreza fue de 31,6% en el primer semestre del año vs 52.9% en 2024

Por una recuperación de los ingresos y precios de las canastas que subieron por debajo de la inflación, la pobreza fue de 31,6% en el primer semestre del año y registró una fuerte baja de más de 20 puntos con relación al mismo período de 2024. En el mismo período de 2024, ese número oficial llegaba a 52,9%. El número fue publicado esta tarde por la Encuesta Permanente de Hogares del Indec (EPH) del Indec.
| etiquetas: argentina , pobreza , milei
En esta noticia hay una radio grafia de perro inventado?
Quien tenga dinero en dolares en Argentina cuando todo se vaya a la mierda se va a hacer aun mas rico en poco tiempo.
Cuanto han ganado con el no impuesto al grano estos dias 1500 millones? Argentina que bien va para algunos.
A mi a priori me parece una bajada demasiado grande en un año como para no pensar que se ha cambiado la forma de contabilizar o alguna mamonada tipo Aznar con el paro o Tezanos con sus estadísticas, pero me interesa más el fondo. La supuesta mejora de los grandes indicadores se está empezando a ver en la micro o es todo filfa?
Algún argentino no demasiado politizado que controle del tema?
Gracias.