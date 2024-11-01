edición general
Argentina: La pobreza fue de 31,6% en el primer semestre del año vs 52.9% en 2024

Por una recuperación de los ingresos y precios de las canastas que subieron por debajo de la inflación, la pobreza fue de 31,6% en el primer semestre del año y registró una fuerte baja de más de 20 puntos con relación al mismo período de 2024. En el mismo período de 2024, ese número oficial llegaba a 52,9%. El número fue publicado esta tarde por la Encuesta Permanente de Hogares del Indec (EPH) del Indec.

Comentarios destacados:    
#5 candonga1
Los argentinos ya están apedreando a los perros con trozos de lomo.
#5 candonga1
#8 laruladelnorte
#5 Y los atan con longanizas. xD
2 K 41
nemesisreptante #6 nemesisreptante
Se va a hartar de recibir votos de toda esa gente que ha salido de la pobreza... ah espera no, que no hay quien se lo crea. :shit:
3 K 60
fareway #4 fareway
"zurdos de mierda", "Burro eunuco", "econochantas", "conjunto de mandriles", "ratas inmundas", "parásitos mentales", "ensobrados".

Findeton: Tu gusto ha crecido, tu limón es Schweppes.
1 K 34
Findeton #7 Findeton
#4 Me gusta que baje la pobreza, debo ser raro.
2 K -4
fareway #10 fareway
#7 Raro si eres pero eso no es lo más relevante de tus comentarios.
0 K 20
Findeton #11 Findeton
#10 Lo curioso es que no te alegres de que baje la pobreza.
2 K -4
fareway #12 fareway
#11 Afirmas algo que desconoces. Te empiezas a parecer mucho a tu líder.
0 K 20
Findeton #15 Findeton
#12 Lo cierto es que esta noticia no irá a portada. No conviene.
0 K 7
fareway #16 fareway
#15 ¿Te alegras?
0 K 20
Findeton #17 Findeton
#16 No, por eso igual mando la noticia. Para comprobar que efectivamente los mismos de siempre la descartarán. Toda noticia positiva de Argentina es "censurada"/descartada y sólo salen a portada noticias negativas. Esa es la realidad.
1 K -11
fareway #18 fareway
#17 No son los meneantes, es el kirchnerismo.
0 K 20
JackNorte #19 JackNorte
Mientras les compren los bulos y su cuento inventado y su realidad paralela , luego vendran los lloros cuando huyan en helicoptero , quien no aprende de su historia tiende a repetirla.
En esta noticia hay una radio grafia de perro inventado? xD
Quien tenga dinero en dolares en Argentina cuando todo se vaya a la mierda se va a hacer aun mas rico en poco tiempo.
Cuanto han ganado con el no impuesto al grano estos dias 1500 millones? xD Argentina que bien va para algunos.
1 K 30
#1 arrodillate
Corred rojos, vayan a censurar
1 K 13
Findeton #14 Findeton
#1 No les gusta que baje la pobreza.
0 K 7
#21 surco
Meneo porque tengo la esperanza de que gente con conocimiento monte un debate serio sobre la situación económica de Argentina ( si ya se que soy un iluso) un poco más allá de Milei cabrón/Milei el más molón.

A mi a priori me parece una bajada demasiado grande en un año como para no pensar que se ha cambiado la forma de contabilizar o alguna mamonada tipo Aznar con el paro o Tezanos con sus estadísticas, pero me interesa más el fondo. La supuesta mejora de los grandes indicadores se está empezando a ver en la micro o es todo filfa?

Algún argentino no demasiado politizado que controle del tema?

Gracias.
#21 surco
Olepoint #9 Olepoint
A ver, de qué nos sorprendemos, es lo que pasa cuando se vota a gente que solo mira por los ricos (oye, tú, no eres rico porque te vaya algo mejor que a tus vecinos, si tienes necesidad de trabajar, no eres rico). Cuando se vota a gente como Trump, Milei, Bolsonaro, Abascal, es lo que pasa, llevan siglos haciendo lo mismo, defendiendo a los ricos a costa de los pobres. ¿ Varios siglos y no os habéis enterado ?
0 K 7
Findeton #13 Findeton
#9 La pobreza ha bajado 20%, 10% respecto a lo heredado. No sé por qué te parece mal.
2 K -1
dieter50 #20 dieter50
#0 joe colega como te dejas manipular si el gili de Milei es un ladron q va de cara con los robos. como va a mejorar la vida de pobres?? es todo inventao x ellos
0 K 6
Findeton #22 Findeton
#20 Son los datos oficiales, eres tú el que se deja manipular. ¿Tienes ALGUNA fuente que contradiga la bajada de la pobreza?
0 K 7
Findeton #3 Findeton *
Nota, la pobreza mide la capacidad de compra de la canasta básica familiar, lo cual incluye vivienda y alimentos entre otras cosas. Cuando llegó, Milei heredó una pobreza del 41.7%, que subió 10 puntos en el primer semestre de 2024 y ahora ha bajado 20 puntos, estando ahora 10 puntos por debajo de lo heredado.
1 K -11
#2 meneandotela
Pues a ver si la motosierra va a funcionar :-/
2 K -23

