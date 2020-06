"En Argentina, quien le haga predicciones es un irresponsable, porque el grado de incertidumbre económica, política y social, y el nivel de desorganización que tiene nuestra sociedad es casi extremo. No es Venezuela, que es mucho peor, pero no está muy lejos. Es muy difícil hacer predicciones, muy difícil ser optimista. Yo siempre pequé de optimismo, pero hoy no soy optimista."