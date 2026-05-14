Argentina inicia privatización de firma pública que provee agua a Buenos Aires

El gobierno de Argentina informó que dará inicio a la privatización de Aysa, empresa pública que provee los servicios de agua y cloacas en la ciudad de Buenos Aires y en 26 de los 135 partidos de la provincia homónima (este) que rodea la capital, con una licitación para desprenderse de 90 por ciento de las acciones de la empresa estatal.
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Ya ha explicado que va a pasar con quién no la pueda pagar???
No creo que vengan de "genios" como Tatcher o Reagan.
Menos margen de maniobra a cambio de pan para hoy.