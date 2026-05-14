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Argentina inicia privatización de firma pública que provee agua a Buenos Aires

Argentina inicia privatización de firma pública que provee agua a Buenos Aires

El gobierno de Argentina informó que dará inicio a la privatización de Aysa, empresa pública que provee los servicios de agua y cloacas en la ciudad de Buenos Aires y en 26 de los 135 partidos de la provincia homónima (este) que rodea la capital, con una licitación para desprenderse de 90 por ciento de las acciones de la empresa estatal.

| etiquetas: argentina , privatización , agua , buenos aires , aysa
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7 comentarios
12 2 0 K 126 actualidad
#1 wai
Qué podría ir mal?
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#3 sorecer
Recordar: Primero la educación con grupos religiosos. Luego la justicia infiltrando gente. La sanidad publica se deja morir para meter la privada. El água despues. Y por último.... la seguridad. Que tontuna de Guardia Civl o Policia Nacional. Un cuerpo privado que es mucho más eficente. Y cuando tengas ya privatizado el agua, la seguridad, la sanidad y la educación, a ver quien es el listo que se revuelve.
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calde #4 calde
El sueño húmedo de la pelusa Milei! bieeennn ...

Ya ha explicado que va a pasar con quién no la pueda pagar??? :shit:
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Rixx #2 Rixx
A comer carne de burro y a beber agua de lluvia, viva la libertad carajo!
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Un_señor_de_Cuenca #6 Un_señor_de_Cuenca
No me cabe duda de que poner en manos de una empresa privada y sin cortapisa alguna al mercado el monopolio de este suministro indispensable para todos redundará en mejores precios y mejor servicio a los argentinos.
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azathothruna #5 azathothruna
Que llevo a la creacion de la idea de "privatizar es mejorar"????
No creo que vengan de "genios" como Tatcher o Reagan.
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#7 harverto
Algo que era barato se va a poner muy caro.
Menos margen de maniobra a cambio de pan para hoy.
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menéame