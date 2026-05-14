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(Argentina) La inflación fue de 2,6% en abril y acumuló 32,4% en los últimos doce meses

(Argentina) La inflación fue de 2,6% en abril y acumuló 32,4% en los últimos doce meses

La inflación en abril fue de 2,6% según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), un dato que implicó una desaceleración de 0,8 puntos porcentuales respecto al 3,4% de marzo. De esta manera, el indicador cortó la tendencia alcista que exhibía desde hace 10 meses.

| etiquetas: inflacion , argentina , abril , 2026
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17 comentarios
13 1 0 K 97 actualidad
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso *
Y si no contase la carne, sería menos justo como vaticinó Milei
www.meneame.net/story/milei-relativizo-suba-precios-apunto-carne-sacam
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pedrario #3 pedrario
#1 Mirando los datos parece que en esta ocasión si se hiciera ese ejercicio la inflación subiría, la carne parece que este mes está por debajo de la media >www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/ipc_05_2680B692D2F5.pdf

Y se han reducido las series desde Diciembre comparado con el mes anterior >www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/ipc_04_26853171E136.pdf
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pedrario #11 pedrario
#9 ¿De qué hablas? Para que un interanual sea negativo debe haber deflación (bastante además). Si simplemente la inflación disminuye, el interanual disminuye, por ejemplo, pasando de 289% a 32%.

Si creciera y hubiera aceleración, subiría, por ejemplo, de 60 a 289%.
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calde #5 calde
Otro éxito de Milei!

A ver cuándo le dan el premio nobel ... Nóbel!

Me voy raudo y veloz a leer la veraz crónica de Rallo! Seguro que el sabe extraer toda la maravillosa genialidad de "la pelusa" que gobierna Argentina.
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#13 El_dinero_no_es_de_nadie *
#5 #2 Bajar de una inflación interanual del 275% a sólo el 32% es todo un logro en tan poco tiempo.
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ElRespeto #14 ElRespeto
#13 jajajajajajajajajjajaajjajajajajajjajajajajajjajajaajjajajajajaja
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calde #15 calde
#13 vale, ahora olvídate por un momento de la propaganda de la pelusa, mira los datos reales, luego vuelve a responder con esos datos.
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Ortzi_ #16 Ortzi_
#13 Recortando sueldos públicos, destrozando el consumo y llevando al cierre 24.000 empresas? Es un fracaso que no esté ya a cero (que por otra parte eso era lo que había prometido).
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#10 sorecer
Nos falta Fidenton para explicarnoslo bien.
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Ortzi_ #17 Ortzi_
#12 Eso no es verdad. El crecimiento económico en 2025 se debió exclusivamente a sectores exportadores (agro, minería y oil&gas) y al financiero. La industria, la construcción y el comercio cayeron y siguen cayendo en 2026. El consumo está por los suelos, por eso la recaudación por IVA ha caído y necesitan hacer más recortes.

www.zonanortehoy.com/economia/consumo-estancado-en-2026-la-recaudacion
www.primeraedicion.com.ar/nota/101104327/el-recorte-del-presupuesto-20
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ElRespeto #2 ElRespeto
Mensaje para los ignorantes que siempre sacan en los debates la "inflacción": ES UN DATO IRRELEVANTE DE FORMA PUNTUAL! Y nunca puede subir siempre ya que es la aceleración de la subida. 32,4% en el último año es una locura!
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pedrario #7 pedrario *
#2 ¿Por qué es una locura de aceleración? Por contextualizar el dato, pongo los interanuales de Abril del 2026-2023. Conviene mirar las cifras porque los ejes son distintos, el último año está por debajo del resto por ejemplo.  media
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ElRespeto #9 ElRespeto
#7 Porque el acumulativo es una locura, tendría que ser negativo en una situación normal.
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Pontecorvo #6 Pontecorvo
Ojalá pronto llegue al 0%. El pueblo argentino lo merece.
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anv #8 anv *
#6 A ese tipo de bajada de inflación lo llaman "la calma de los muertos".
No puede haber inflación si la gente no tiene dinero qué gastar.
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pedrario #12 pedrario
#8 Recordemos que gran parte del crecimiento de 2025 se debió a aumento de consumo público y privado y que la actividad económica también crece  media
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menéame