(Argentina) La inflación fue de 2,6% en abril y acumuló 32,4% en los últimos doce meses

La inflación en abril fue de 2,6% según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), un dato que implicó una desaceleración de 0,8 puntos porcentuales respecto al 3,4% de marzo. De esta manera, el indicador cortó la tendencia alcista que exhibía desde hace 10 meses.
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www.meneame.net/story/milei-relativizo-suba-precios-apunto-carne-sacam
Y se han reducido las series desde Diciembre comparado con el mes anterior >www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/ipc_04_26853171E136.pdf
Si creciera y hubiera aceleración, subiría, por ejemplo, de 60 a 289%.
A ver cuándo le dan el premio
nobel... Nóbel!
Me voy raudo y veloz a leer la veraz crónica de Rallo! Seguro que el sabe extraer toda la maravillosa genialidad de "la pelusa" que gobierna Argentina.
www.zonanortehoy.com/economia/consumo-estancado-en-2026-la-recaudacion
www.primeraedicion.com.ar/nota/101104327/el-recorte-del-presupuesto-20
No puede haber inflación si la gente no tiene dinero qué gastar.