Argentina: Una inédita condena al Estado por no haber evitado un femicidio

La Justicia le ordenó a la Policía que acompañara a una mujer a buscar ropa a casa de su ex, no lo hizo, y el hombre la mató. Un año después del asesinato, la Justicia en lo Contencioso Administrativo recibió una demanda contra los policías y el Estado por la “falta de servicio” en la que habían incurrido. El reclamo era a nombre de las hijas de la pareja. Se sentenció contra el estado, que tendrá que pagarles $4.000.000 por "teniendo a su disposición los medios para que la situación que se desencadenó fuera evitada" no impedirla.