Argentina: El Gobierno afirma que, según el INDEC, la pobreza bajó al 27,5% en el tercer trimestre de 2025

El Ministerio de Capital Humano informó este viernes 19 de diciembre que "la pobreza se redujo al 27,5% durante el tercer trimestre del 2025%, según una proyección del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS) basada en información procesada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Según los datos de esa cartera libertaria, encabezada por Sandra Pettovello, el indicador de pobreza mostró un descenso de 10,8 puntos porcentuales respecto al mismo período de 2024.