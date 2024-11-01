Argentina: El Gobierno afirma que, según el INDEC, la pobreza bajó al 27,5% en el tercer trimestre de 2025

El Ministerio de Capital Humano informó este viernes 19 de diciembre que "la pobreza se redujo al 27,5% durante el tercer trimestre del 2025%, según una proyección del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS) basada en información procesada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Según los datos de esa cartera libertaria, encabezada por Sandra Pettovello, el indicador de pobreza mostró un descenso de 10,8 puntos porcentuales respecto al mismo período de 2024.
| etiquetas: argentina , pobreza , milei
El Ministerio de Capital Humano es el organismo público de la República Argentina encargado de atender las cuestiones administrativas relacionadas con el servicio de empleo, educación y desarrollo social, dependiente del Poder Ejecutivo Nacional
Al comienzo de la etapa de Milei, se comparaba la situación de Argentina con la que tenía cuando llegó al poder. Luego se empezó a comparar con la que tenía dos o tres años antes de llegar al poder. Ahora, tras dos años de Milei, cuando ya se compara la situación de Argentina con la que tenía en 2015, es que en dos años ha revertido el declive de casi una década.
No está nada mal.
Fanáticos.