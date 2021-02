Argentina: Feminicidas uniformados

Los avances en materia de género impulsados por el gobierno de Alberto Fernández no han sido suficientes. Víctimas y familiares venían exigiendo desde hacía varios años, el número de mujeres asesinadas en Argentina no ha decrecido. Sólo durante el mes de enero se registraron 33 femicidios, uno cada 23 horas; una cifra que exhibe la magnitud de la violencia machista que no cesa. Según la Organización Mujeres de la Matria Latinoamericana, el 12% de los femicidios registrados durante enero fueron cometidos por miembros de fuerzas de seguridad.