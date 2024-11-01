Argentina: Aprueban un nuevo proyecto RIGI y ya son 10

El ministro de Economía, informó que el Comité Evaluador RIGI aprobó el proyecto Gualcamayo, un desarrollo de minería de oro y plata en la provincia de San Juan, con una inversión total de US$665 millones. “Este proyecto permite la extensión de vida de una mina en etapa de agotamiento con el desarrollo de un tipo distinto de mineralización y va a emplear a 1700 personas en forma directa”, dijo Caputo en su cuenta de la red social X. Además, el funcionario señaló que, con esta iniciativa, ya son 10 los proyectos aprobados por el comité RIGI".