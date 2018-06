Argentina: el acuerdo con el FMI no alcanza

-El mercado cambiario está desbalanceado. Tanto el flujo como el stock de dólares dan negativos. Por eso la cotización del dólar ajusta. -No importa que ahora respalde el FMI. Hará que la suba del dólar sea menos violenta. Pero subirá. -Todos los meses se van de la Argentina u$s3.000 millones netos. Una parte por ahorro de inversores y otra por turismo. Hasta que eso no cambie, no hay motivos para el optimismo. -Hay dos maneras que el mercado ajusta este desbalance: un tipo de cambio más alto y una recesión. Ocurrirán ambas cosas.