Arévalo intenta ligar con Jennifer López en Twitter y desata el jolgorio  

Más moral que el Alcoyano, como se decía en SU época. Arévalo volvió a confundir Twitter con Tinder y lanzó la caña a la mismísima Jennifer López con un mensaje público que ha desencadenado un torrente de apoyos (“ánimo, tigre”) en la red social. El mensaje de Arévalo, sin un solo signo de puntuación, es como sigue: “Uno de los muchos admiradores que tienes en España me dedico al espectáculo toda mi vida y me he encantas soy muy reconocido por mi humor un saludo cordial”.