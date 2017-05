Arde Cabify

Aunque eso de quemar coches no sea algo nuevo, la noticia de que unos taxistas supuestamente hayan prendido fuego a varios automóviles de la empresa Cabify, ha corrido como la pólvora en los últimos días. Ante lo sucedido la condena ha sido casi unánime, ya que parece ser que una salvajada así no es propia de sociedades civilizadas como la nuestra. Porque eso no se hace y punto, y nada justifica un ataque así a la sagrada propiedad privada. Quemar coches está mal. Porque lo de Sevilla no es más que una reacción, tan desesperada como inútil