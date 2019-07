El arco iris que crea la luz del sol en las alas de un colibrí  

En 2011, Spencer grabó los movimientos de las aves para una película llamada La danza del tiempo. La película recibió 10 premios internacionales, así como tres de los mejores honores cinematográficos. Pero, ese no fue el final de los colibríes arco iris. Varios años después, Spencer volvió al tema. «Decidí intentar fotografiar el mismo fenómeno con mi cámara», comparte con My Modern Met. La serie resultante se llama Winged Prism y para Spencer, las imágenes revelan «un secreto de la naturaleza que no se puede ver con nuestros ojos».