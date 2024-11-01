·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9802
clics
La picha de C-3PO, el gran misterio de la saga Star Wars que conecta un cromo maldito y una "deformidad" en el mítico droide creado por George Lucas
12314
clics
VIDEO: Toda la secuencia es maravillosamente esperpéntica
7663
clics
Las redes se rinden ante el invitado que no dejó de comer tras el tiroteo en la cena de los corresponsales con Trump
10815
clics
El Espejismo de la Metrópoli: Por qué el modelo de ciudad en España es una olla a presión
5267
clics
Menéame es lo que es desde hace muchos años y puede que vaya a peor
más votadas
703
Hace 4 años dijeron que España iba a quebrar
584
Rubén Sánchez pide nueve años de cárcel para Vito Quiles por calumnias
449
Motos, televisores y sofás: así saquean los soldados israelíes los pueblos de Líbano
431
300 días sin informe de la UCO sobre el novio de Ayuso en la semana en la que sus agentes declaran en el caso Koldo
396
“Dejad de hacerle la pelota a EEUU”: la juventud de Japón se levanta para proteger su Constitución pacifista
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
3
meneos
5
clics
Archivada la causa contra los tres mossos investigados por la fuga de Puigdemont en 2024
La jueza sostiene que 'no existen indicios suficientes' para afirmar que lo ayudaron.
|
etiquetas
:
puigdemont
2
1
0
K
33
actualidad
2 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
2
1
0
K
33
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
Maelstrom
*
¿Pero la jueza nos toma a todos por idiotas? QUE HABÍA UNA ORDEN ACTIVA Y VIGENTE ENTONCES, CONFIRMADA POR LLARENA, DE DETENCIÓN EXPRESA DE PUIGDEMONT, y aun así logró LLEGAR, DAR su discurso delante de miles de testigos y de mossos, en uniforme y de paisano, y HUIR.
Y encima Puigdemont, a través de una carta publicada el 3 de agosto, adelantó que volvería en "pocos días" a pesar del riesgo de detención, y aun en la víspera del regreso, el 7 de agosto, publicó un vídeo en sus redes…
» ver todo el comentario
0
K
8
#1
FunFrock
Vaaaaaaaaya q casualidaaaaaaad
0
K
7
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Y encima Puigdemont, a través de una carta publicada el 3 de agosto, adelantó que volvería en "pocos días" a pesar del riesgo de detención, y aun en la víspera del regreso, el 7 de agosto, publicó un vídeo en sus redes… » ver todo el comentario