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Archivada la causa contra los tres mossos investigados por la fuga de Puigdemont en 2024

La jueza sostiene que 'no existen indicios suficientes' para afirmar que lo ayudaron.

| etiquetas: puigdemont
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2 comentarios
2 1 0 K 33 actualidad
Maelstrom #2 Maelstrom *
¿Pero la jueza nos toma a todos por idiotas? QUE HABÍA UNA ORDEN ACTIVA Y VIGENTE ENTONCES, CONFIRMADA POR LLARENA, DE DETENCIÓN EXPRESA DE PUIGDEMONT, y aun así logró LLEGAR, DAR su discurso delante de miles de testigos y de mossos, en uniforme y de paisano, y HUIR.

Y encima Puigdemont, a través de una carta publicada el 3 de agosto, adelantó que volvería en "pocos días" a pesar del riesgo de detención, y aun en la víspera del regreso, el 7 de agosto, publicó un vídeo en sus redes…   » ver todo el comentario
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FunFrock #1 FunFrock
Vaaaaaaaaya q casualidaaaaaaad
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menéame