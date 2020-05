Casi 40 años después, Archie Williams vuelve a estar delante de jueces. Traje barato. Mirada asustada. La última vez, le cayeron 36 años por un crimen que no cometió. Esta vez será diferente. Sin dudarlo, se pone a cantar. “Don’t let the Sun go down on me”... Esto pasaba ayer por la noche, pero es una historia que empieza en 1982. Es una historia de injusticia y mentiras, pero también una historia de resistencia personal y determinación. Como todas las buenas historias, hay que explicarlas desde el principio...