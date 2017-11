¿Y si los árboles hablasen? [ENG]

Parece absurdo pero no para los Waorani quienes incluso lo reflejan en su idioma. Los Waorani hablan de un árbol o de un árbol rodeado entre setas. Sus palabras no describen cosas sino el contexto. Pero esto no es exclusivo de los Waorani, para la bióloga Suzanne Simard, que los árboles se comuniquen con el ecosistema que les rodea es una realidad y tras 30 años estudiándolos, dio una charla TED sobre esto: "cómo los árboles se hablan los unos a los otros" www.ted.com/talks/suzanne_simard_how_trees_talk_to_each_other/transcri