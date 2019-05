El árbol de la escuela

En el patio de la escuela había un árbol. Sólo uno. A Pedro le gustaba correr cerca de aquel árbol durante los recreos. Cuando pasaba a su lado lo miraba de reojo para no chocar con él. Un día se detuvo y se fijó en su aspecto. Era delgaducho, con ramas finas, como de alambre, y tenía unas pocas hojas secas. Pedro se acercó y acarició su tronco. De repente, al árbol le brotó una hoja nueva. La profesora le advirtió que no debía tocarlo. Le explicó que podía estropearse. Pero desde aquel momento Pedro no pudo dejar de pensar en el árbol...