3
meneos
25
clics
Un árbol africano transforma el CO2 en piedra mejorando el suelo mientras da fruto
La especie Ficus wakefieldii fue la que más cantidad de carbonato cálcico generó y distribuyó, con una huella mineral visible alrededor del árbol y dentro de sus tejidos leñosos.
etiquetas
árbol africano
polivalente
co2
piedra
2
1
3
ciencia
ciencia
#1
capitan.meneito
El otro día salió una noticia de un hongo... o una bacteria... no me acuerdo muy bien
11
#2
yarkyark
#1
www.meneame.net/story/investigadores-descubren-higueras-convierten-co2
51
#3
joaquinysamanta
Los árboles, esos viejos amigos que se alimentan de CO2. Yo os protegeré de Greta.
6
