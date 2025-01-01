edición general
Un árbol africano transforma el CO2 en piedra mejorando el suelo mientras da fruto

La especie Ficus wakefieldii fue la que más cantidad de carbonato cálcico generó y distribuyó, con una huella mineral visible alrededor del árbol y dentro de sus tejidos leñosos.

