Una árbitro recibe insultos machistas y un jugador se baja los pantalones para retarla

Un nuevo episodio sexista ha tenido lugar en el fútbol base de Italia. Una árbitro se ha visto envuelta en una situación bochornosa y machista durante un partido juvenil del torneo Giovanissimien Mestre (Italia). En el enfrentamiento disputado entre el Treporti y el Miranense no cesaban los insultos y los gestos vulgares por parte de la grada hacia la joven de 22 años, no obstante aún faltaba lo peor. Uno de los jugadores lanzó la siguiente bochornosa invitación: "Sácame la roja si tienes huevos o, si no, cómemela".