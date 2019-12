Arabia Saudí acaba con la obligación de la segregación por sexos en los restaurantes [ENG]

Los restaurantes en Arabia Saudita ya no necesitarán mantener sus entradas segregadas por sexo, según han anunciado las autoridades saudíes en un movimiento que revoca un sello distintivo importante de las restricciones conservadoras que han estado vigentes durante décadas. Hombres y mujeres no relacionados han tenido prohibido mezclarse en lugares públicos del país durante décadas. La nuevas regla, sin embargo, no será obligatoria, por lo que los restaurantes aún podrían mantener entradas separadas si los propietarios eligen hacerlo.