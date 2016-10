3 meneos 46 clics

usuarios: 2 anónimos: 1 negativos: 1 compartir:

tecnología karma: 1

, es cierto que las PlayStation VR de Sony no tienen la misma potencia gráfica que las HTC Vive o las Oculus Rift, pero no por ello han dejado de crear bastante expectación. Acompañado de un precio considerablemente más bajo, el dispositivo de realidad virtual pondrá un pie en los escaparates el próximo jueves, 13 de octubre, de forma que no podría haber un mejor momento para mostrarte un minucioso despiece llevado a cabo por el responsable de diseño mecánico de Sony Interactive, Takamasa Araki.