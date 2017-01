Aquellos felices 90, el tiempo en el que no ocurrió nada

Hay quien dice que el siglo XX, agonizante, no terminó de boquear hasta hace unas semanas, tras la muerte de Fidel Castro. Hay quienes alertan de que la Tercera Guerra Mundial puede no estar lejos. No es de extrañar tanto alarmismo, a la vista del panorama casi distópico que se revela ante nuestros ojos. En cambio, los años 90 fueron un periodo de relativa tranquilidad, de bonanza económica, de ausencia de grandes desafíos. ¿Y cuál es el reflejo que deparó la música popular de todo ello?